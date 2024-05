Cristina Marino: «Come superare la prova costume? Mangio carboidrati e mi alleno mezz’oretta»

di Dajana Mrruku

L'estate si avvicina e con essa anche la temuta prova costume. Molte donne si domandano come superarla al meglio. La risposta – fermo restando che è inutile rincorrere modelli e steotipi di bellezza impossibili imposti dai social – è portare avanti uno stile di vita salutare e sano. L'allenamento è importante. Ma tanto fanno l'alimentazione e il riposo. Cristina Marino, influencer di fitness, modella e imprenditrice, ha condiviso sui suoi canali social alcuni consigli per migliorare la propria forma fisica in vista dell'arrivo della bella stagione.

Tornare in forma dopo il parto

«È maggio e quindi iniziate a chiedermelo molto. Con due gravidanze è difficile tornare in forma. Io, devo essere sincera, in entrambe mi sono concessa dei lussi, non ho patito, ma ho seguito una sana e corretta alimentazione, questo ha fatto si che dopo il parto non avessi un gran lavoro da fare per tornare in forma», ha svelato Marino, moglie di Luca Argentero e mamma di Nina Speranza e Noè Roberto.

I consigli contro la ritenzione idrica e i carboidrati

«Un consiglio per la ritenzione? Io bevo adeguatamente, non troppo se devo essere sincera.

«Purtroppo non esistono miracoli. Esiste solo la determinazione che vi potete dare solo voi, costanza, allenamento e mangiare bene. Non esistono altri segreti», ha concluso Marino.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Maggio 2024, 16:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA