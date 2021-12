Cristina D'Avena, fan impazziti per la sua ultima foto social: «Nessuno guarda i tuoi occhi»

L'appuntamento fisso con i follower di Cristina D'Avena è con la foto in bikini. Ma per queste feste natalizie la cantante con voce da usignolo ha voluto deliziare i fan con uno scatto che mostra le sue generose forme. E parte la gara al commento più hot sul web. «Ragazziiii! Mi hanno appena comunicato che il brano "Occhi di gatto" è stato certificato oro! Sono contentissima che questa sigla sia nel cuore di milioni di italiani! Grazie mille a tutti voi, al maestro Ninni Carucci e alla grande Alessandra Valeri Manera... Vi amoooo!».

A distanza di 36 anni dalla sua prima pubblicazione in vinile, la sigla "Occhi di gatto" di Cristina D'Avena viene certificata disco d'oro dalla FIMI nella sezione singoli online per lo streaming e il download digitale nella settimana n. 52 del 2021 e a splendida 57enne ha incorniciato queste parole con uno scatto su Instagram in cui il suo sorriso è surclassato dal decolletè in mostra.

Cristina D'Avena, la foto hot

Dopo un'azzeccatissima ospitata a Drag Race Italia, la prima edizione tricolore del talent show ideato da RuPaul, in cui Drag Queen si sfidano a colpi di esibizioni scintillanti condotto da Tommaso Zorzi, in cui la cantante delle sigle dei più amati cartoni animati degli anni '80 la popolarità della D'Avena è tornata sulla cresta dell'onda. E basta una foto per riaccendere l'attenzione dei quasi 500mila follower, ma d'altronde lei stessa, in un’intervista rilasciata Francesca Fialdini dichiarò: «Una donna può amare e sedurre a qualunque età». Scatta così il fiume di commenti e se c'è chi fa i complimenti alla rivelazione de Lo Zecchino D'Oro, c'è chi nota altro.

I commenti social

«Gli occhi sono esattamente la prima cosa che ho notato». E gli occhi, di gatto o no, sono quelli che più piacciono. «Madonna che occhioni grandi che hai Cristina» e ancora, «Cristina vorrei proprio sapere il segreto dell'elisir della tua giovinezza, e degli anni 90 che ti seguo e non invecchi mai non credo che sia dovuto soltanto alla bava di lumaca...». Apprezzamenti su apprezzamenti. «Complimenti al gatto ed ai suoi occhioni» e regna la sincerità tra i fan, ma non tra tutti, «C'è chi non ha letto né la didascalia né guardato il suo smartphone... E chi mente.. ». E con 32.844 like e 734 commenti è il caso di dirlo: O-O-O Occhi gatto, O-O-O Ochhi di gatto... un'altro colpo è stato fatto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Dicembre 2021, 11:03

