Verissimo, Cristina Chiabotto: «Mia nonna è morta di Covid, c'è lei dietro la mia gravidanza. Ecco perché»

Cristina Chiabotto annuncia a Verissimo di aspettare una bambina. L'ex miss Italia è al sesto mese di gravidanza e ha avuto il coronavirus subito dopo essere rimasta incinta. Ha impiegato un mese per guarire, mentre la sua amata nonna è mancata a causa del virus. «È successo il 16 maggio per il Covid, come tante altre persone. Per me rappresentava tantissimo, però devo essere forte perché era gioiosa e con la battuta pronta. Mi lascia un bel dono, io sono convinta che è arrivato grazie a lei», spiega alludendo alla nascita della prima figlia.

Il dono

«Credo tantissimo nei segnali della vita. Quando è mancata avevo una farfallina bianca che mi seguiva. Mi ha fatto il regalo più bello che potesse farmi. Per ogni anima che vola via ne arriva un'altra», aggiunge. Poi ha svelato il sesso del bebè che aspetta da Marco Roscio, imprenditore sposato nel 2019. «Ci siamo trovati subito e abbiamo fatto tutto velocemente. Per noi il matrimonio è scoprirsi giorno per giorno».

L'annuncio

Ha condiviso la notizia abbastanza tardi: «Ho aspettato a dirlo perché nel primo periodo della gravidanza ho avuto il Covid, anche se fortunatamente in forma leggera. Ho fatto – aggiunge - un mese di quarantena, per cui per scaramanzia ho dovuto proteggermi un po’ prima di annunciarlo».

