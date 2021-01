Cristina Chiabotto incinta, la dedica del marito Marco Roscio: «Quando guardo questa foto...»

Cristina Chiabotto ha annunciato di essere incinta e ora arriva la tenera dedica social del marito Marco Roscio.

Quello fra Cristina Chiabotto e Marco Roscio è stato un amore che ha bruciato le tappe: si sono fidanzati dopo che lei ha lasciato l’ex, dopo un’unione di 12 anni, si sono sposati ed ora, come ha annunciato la stessa showgirl dal social, sono in attesa del loro primogenito.

Non poteva mancare la dedica del marito Marco Roscio, che è arrivato via social. A fianco di una foto di coppia, ha scritto nella didascalia: “Quando guardo questa foto, riesco a percepire esattamente le sensazioni e le emozioni di quando è stata scattata.Eh già , chi l’avrebbe mai detto in quell’istante che in così poco tempo saremmo arrivati a questo traguardo così importante ??? Dicono tutti che tra poco cambierà la nostra vita, dicono tutti che sarà faticoso,stancante ma dicono tutti che sarà estremamente bello!!! Non vedo l’ora di poter dire la mia, consapevole di avere la migliore metà che potessi desiderare al mio fianco in questo percorso!!! @vanillagirl_86 #waitingfor”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Gennaio 2021, 20:05

