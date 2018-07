Cristina Chiabotto torna a sorridere: cena romantica col fidanzato manager Marco Roscio

Total black 💋 #shootingday Un post condiviso da Cristina Chiabotto (@vanillagirl_86) in data: Lug 16, 2018 at 4:52 PDT

TORINO – Col su amore a fianco Cristina Chiabotto torna a sorridere. L’ex Miss Italia qualche mese fa ha messo fine alla sua lunga relazione col collega Fabio Fulco, senza dare particolari spiegazioni se non qualche (reciproca) frecciatina mezzo stampa.Il brutto periodo è però passato ed ora la bella Cristina è fidanzata col manager Marco Roscio, da cui è ormai è praticamente inseparabile.La coppia viene spesso sorpresa insieme e stavolta è stata fotografata da “Vero” mentre passeggia per le strade di Torino col cane. Il tempo di cambiarsi d’abito e i due sono di nuovo in strada per una romantica cena in centro…