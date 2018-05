Cristina Chiabotto col nuovo fidanzato, il manager Marco Roscio





E chest'é! Un post condiviso da Fabio Fulco (@fabiofulco) in data: Mag 29, 2018 at 11:22 PDT

Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA – Fabio Fulco non ha mai nascosto la sua sofferenza per la fine della lunga relazione durata 12 anni con l’ex miss Italia Cristina Chiabotto: “Lei mi ha fatto male, devo rispettare i miei tempi – aveva raccontato in un’intervista - Non credo nel detto “chiodo scaccia chiodo. "Voglio provare a realizzare il mio progetto di vita: invecchiare al fianco della stessa persona, in una storia d'amore lunga e bella come quella dei miei genitori e dei miei nonni”.Il “progetto” sembra andare avanti dato che l’attore, 48 anni, è stato sorpreso da “Oggi” assieme alla sua nuova fidanzata, imprenditrice romana che lavora nel campo della ristorazione. Interpellato dalla rivista Fabio ha confessato la sua felicità ma ha anche riservato una frecciatina all’ex Cristina Chiabotto: “Lo ammetto, sono rinato. Sto finalmente vivendo una storia vera”.