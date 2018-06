CR7, vacanza di lusso prima dei Mondiali nella villa da 40 mila euro al mese

Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Prima del ritiro in Russia, a pochi giorni dall'inizio dei mondiali di calcio, il Pallone d'oro in carica,, si stava riposando, insieme alla sua famiglia, in una delle zone più esclusive del pianeta. Non tanto e solo per la bellezza del paesaggio, ma per gli affitti che girano a, nella provincia di Malaga, in Spagna. Secondo il quotidiano El Epañol, il calciatore portoghese avrebbe affittato questa villa di lusso, immersa nel verde col mare in lontananza, per una cifra intorno ai 40 mila euro al mese.Una dimora lontana dagli occhi indiscreti di paparazzi e curiosi, nota col nome di The Baroque House, che si trova in una posizione privilegiata: affacciata sul, tra lo Stretto di Gibilterra e la costa africana. La casa barocca, è composta da nove camere da letto, dieci bagni per una superficie complessiva di 2100 metri quadrati. Inoltre ci sono due cucine, ampi saloni e grandi terrazze che offrono una vista spettacolare. A completare questo insieme di lusso ed eleganza, la infinity pool, bella di giorno, magica di notte. Una villa di queste dimensioni in questa zona di Spagna è valutata sul mercato immobiliare circa 13,5 milioni di euro. Una cifra astronomica, ma non per Ronaldo che pare sia furioso col Real Madrid, perché la proposta di rinnovo contrattuale a 32,5 milioni di euro, sarebbe al di sotto delle sue aspettative.