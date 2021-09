Cristiano Ronaldo scappa e cambia casa, l'indiscrezione: «Tutto per colpa delle pecore»

Piccola disavventura per Cristiano Ronaldo fresco fresco di trasloco. L'ex attaccante della Juventus, trasferitosi al Manchester United, è stato costretto a cambiare casa dopo una sola settimana. E tutto per colpa di un gregge di pecore. Pare che belassero continuamente nelle campagne nei dintorni nella lussuosa villa appena fuori Manchester disturbando il campione, Georgina Rodriguez e i suoi quattro figli.

Cristiano Ronaldo costretto a cambiare casa

Come riporta il Sun, l'attaccante si è ora trasferito in una casa in città:: «Sebbene la proprietà sia bellissima ed è immersa tra campi e boschi, era anche vicina alle pecore che la mattina sono molto rumorose. Cristiano Ronaldo è un vero professionista che punta molto sul riposo e sul recupero dopo le partite, quindi è stato deciso che era meglio se lui e la sua famiglia si trasferissero».

Cristiano Ronaldo aveva preso una villa in campagna da 6 milioni di sterline (con 7 camere da letto), ma il belare delle percore lo ha fatto scappare letteralmente. «La nuova proprietà è in città, ma ha i giardini che coprono la casa, pur essendo a pochi passi dalla vita notturna», ha confermato infatti l’agente immobiliare, mentre fonti vicine al campione del Manchester United hanno smentito al Daily Mail la storia delle pecore, definendola «completamente inventata».

