Cristiano Ronaldo, la foto con la figlia dopo la morte del fratellino commuove il web

Cristiano Ronaldo fa commuovere ancora una volta il web. Il leggendario fuoriclasse portoghese, 37 anni, ha scelto una foto tenerissima con la sua figlia più piccola, nata da neanche due settimane, in circostanze tragiche per l'altro bambino che Georgina Rodriguez portava in grembo, che non è sopravvissuto al parto.

Cristiano Ronaldo, questa volta, sceglie poche parole: «Amore per sempre», accanto a mani giunte in preghiera ed un cuore. In poco più di sei ore, la foto del numero 7 del Manchester United ha accumulato quasi 12 milioni di like, oltre a tantissimi commenti, di vip, amici e persone comuni. Su tutti spiccano i commenti di Pelè (che scrive «Che Dio vi benedica»), del Museo di CR7 a Funchal e dei compagni di squadra di ieri e di oggi, come Hugo Almeida (con cui Cristiano Ronaldo ha giocato in nazionale), Karim Benzema (ex compagno d'attacco al Real Madrid) o Marcus Rashford (attuale compagno allo United).

Il triste annuncio della morte di uno dei due gemelli durante il parto era stato dato da Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez il 18 aprile scorso. La tragedia aveva impedito al portoghese di essere presente a Anfield Road, dove lo United aveva rimediato una sonora sconfitta contro il Liverpool ma anche dove i tifosi di casa avevano tributato un omaggio strepitoso a Cristiano proprio al 7' di gioco, con applausi e il ritornello di 'You'll never walk alone'. «Grazie tifosi del Liverpool, io e la mia famiglia non dimenticheremo mai questo momento di rispetto e compassione», aveva commentato il fuoriclasse portoghese. In un altro post, in cui compariva con tutta la famiglia, Cristiano Ronaldo aveva scritto: «Casa dolce casa. Georgina e la nostra bambina sono qui con noi. Vogliamo ringraziare tutti per le parole e i gesti, il vostro supporto è stato molto importante e tutti noi abbiamo sentito l'amore e il rispetto che avete per la nostra famiglia. Ora è tempo di essere grati per la vita a cui abbiamo appena dato il benvenuto in questo mondo».

Appena tornato in campo dopo la tragedia, tanto per cambiare, Cristiano Ronaldo era andato subito in gol. Per una volta, il portoghese non si era lasciato andare alla sua classica esultanza, quella ribattezzata 'Siuuuu!', bensì con un dito e lo sguardo rivolto verso il cielo, a ricordare la vita del figlio, spentasi ancora prima di nascere. Cristiano Ronaldo ha ora cinque figli: Cristiano Jr., 11 anni, nato da una donna di cui non è stata rivelata l'identità; i gemelli Mateo e Eva, nati da una madre surrogata nel 2017; Alana Martina, avuta da Georgina Rodriguez pochi mesi dopo, nel novembre 2017. E ora la nuova arrivata, il cui nome non è ancora stato annunciato ufficialmente da Cristiano e Georgina.

