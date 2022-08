Cristiano Malgioglio innamorato: «Per lei potrei diventare eterosessuale». Ecco di chi parla

Cristiano Malgioglio torna a parlare della sua vita sentimentale, rivelando alcuni aneddoti su quella che, secondo lui, sarebbe la donna della sua vita. «È l’unica per cui potrei diventare eterosessuale. Ho tre tatuaggi dedicati a lei» ha confessato il cantautore dalle colonne di Oggi, alimentando la curiosità dei lettori.

Cristiano Malgioglio innamorato: «Per lei potrei diventare eterosessuale»

La meravigliosa donna in questione è Jennifer Lopez, il cui carisma è in grado di conquistare tutti. Ma non finisce qui perché se è vero che per JLo nutra un'ammirazione sconfinata, tra le sue amicizie può vantare nomi di punta quali la cantante Cher, che per lui è «la donna più affettuosa e sensibile che abbia conosciuto».

Tra le persone che occupano un posto speciale nel suo cuore c’è anche l’indimenticabile Raffaella Carrà e proprio da lei comincerà il suo nuovo programma su Rai 3, «Mi Casa es tu Casa», ispirato al noto programma «A raccontare comincia tu»: «Raffaella Carrà aveva adattato il format alla sua personalità, e lo stesso farò io. Il merito è del direttore Stefano Coletta, che ha pensato a me dopo tanti anni di carriera. Riceverò gli ospiti a casa mia per una chiacchierata all’insegna del divertimento e dell’ironia».

A proposito della regina della televisione italiana, Cristiano ha aggiunto: «Poco prima della sua scomparsa mi telefonò. Non la sentivo da tempo, e come tutti non sapevo niente della sua malattia. Fu molto affettuosa, mi disse: ‘Cristiano, resta come sei. Quando arrivi tu la tv cambia colore'».

