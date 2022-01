Cristiano Malgioglio e la “leggenda” del ciuffo: «E’ stato un errore, poi Sophia Loren…»

Cristiano Malgioglio svela come è nato il suo leggendario ciuffo bianco, ormai da tempo elemento portante del suo look. Il cantante e compositore Cristiano Malgioglio ha svelato che il suo tratto distintivo è in realtà nato da un errore che inizialmente l’ha spinto a gridare disperato…

Cristiano Malgioglio (Instagram)

Cristiano Malgioglio e la “leggenda” del ciuffo

Cristiano Malgioglio racconta la storia dietro al suo leggendario ciuffo bianco, uno dei tratti distintivi del suo look. Tutto in realtà è partito da un errore di tinta: «Nasce da un errore – ha spiegato in un'intervista a “Gente” - Avevo la tinta in testa e volevo fare la parte davanti più scura, ma ho sbagliato e ho messo un decolorante. Quando mi sono risciacquato, m’è preso un colpo e mi sono messo a urlare».

Cristiano Malgioglio (Instagram)

Tutto sembrava perso, ma Sophia Loren l’ha tranquillizzato e convinto a tenerlo, dato che gli avrebbe portato fortuna: «Ero quasi disperato, fino a quando Sophia Loren mi disse: "Guai a toglierlo, sarà la tua grande fortuna!". L’ho presa alla lettera e aveva ragione».

