Cristiana Capotondi, ecco le foto mentre allatta la piccola Anna a spasso per Milano

di Angela Casano

Cristiana Capotondi da qualche mese è diventata mamma per la prima volta. L’attrice ha annunciato la nascita della primogenita Anna attraverso un comunicato, nello stesso ha rivelato che la sua storia con Andrea Pezzi, che andava avanti da quindici anni, si è conclusa. Il settimanale "Diva e Donna" ha pizzicato la neo mamma a spasso per le vie di Milano in compagnia della piccola Anna.

Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi, finita dopo 16 anni: quei mesi di castità e il mistero sul papà della bimba

Cristiana Capotondi diventa mamma, ma è giallo sul papà del bebè: «Non è Andrea Pezzi»

Cristiana Capotondi diventa mamma, ma è giallo sul papà del bebè: «Non è Andrea Pezzi»

Le foto

Cristiana Capotondi nei panni di mamma. Le foto pubblicate sul settimanale "Diva e Donna" mostrano l'attrice intenta ad allattare la figlia mentre la tiene stretta tra le sue braccia. Gli scatti sono concentrati sulla piccola neonata: Anna indossa una tutina rosa con sopra inciso il suo nome e un berrettino dello stesso colore per completare l'outfit.

La relazione conclusa con Pezzi

L'attrice protagonista de Le fate ignoranti appare più felice che mai. Diventata mamma a 42 anni, la Capotondi cammina per le strade di Milano da sola, senza nessun alltro accanto. Nel comunicato di mesi fa, Cristiana aveva rivelato che l'ex Andrea Pezzi non fosse il paapà della bimba, inoltre ha spiegato che, pur avendo chiuso la relazione dopo quindici anni, quando ha scoperto di essere incinta l'ex è stata la prima persona che ha chiamato e che ha voluto al suo fianco nell'affrontare questo percorso: «Io e Andrea siamo separati da più di un anno e mezzo, ma gli ho chiesto di starmi accanto per la nascita della mia bimba», aveva dichiarato l'attrice all’Ansa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Ottobre 2022, 09:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA