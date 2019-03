Cristiano Ronaldo con la nuova supercar: una Rolls-Royce da 400mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In attesa di sapere se sarà in campo per la sfida col Napoli dopo i problemi alla caviglia,si regala una supercar da 400mila euro. Il giocatore della Juventus infatti per allargare il suo parco macchine ha optato per unaCullinanRonaldo ha postato su Instagram uno scatto che lo vede in piedi a fianco della sua nuova auto, che secondo indiscrezioni avrebbe la targa (coperta nella foto) personalizzata con la sigla “007”. La foto, che ha ricevuto diversi like e commenti ammirati dei follower, è accompagnata dalla didascalia: “Lavoro terminato". L’auto, con interni extralusso, monta in motore V12 biturbo da 6,75 litri, con potenza di 571 CV a 5000 giri/min e velocità massima autolimitata a 250 km/h. Si arricchisce il garage di Cristiano che conta anche una Bugatti Chiron, Maserati, Audi, Ferrari e naturalmente Lamborghini.