Covid, anche Aida Yespica e Antonella Mosetti positive dopo la Sardegna: le condizioni di salute

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Agosto 2020, 09:51

Molti personaggi famosi al rientro dalle vacanze in Sardegna hanno scoperto di aver contratto il Covid. Ha annunciato di essere positiva Antonella Mosetti, che in un video nelle IG Stories riferisce di essere asintomatica. La showgirl ha fatto il tampone dopo essersi accorta che non sentiva più odori e sapori: “Faccio questa dichiarazione perché molte persone che erano con me in Sardegna vanno ancora in giro e potrebbero contagiare i più deboli” ha detto. Contagiata anche Aida Yespica, che si è mostrata su Instagram dopo aver scoperto la positività. Anche lei non ha sintomi particolari: “Per fortuna sto bene, sono asintomatica”. L’ex gieffina invita ad essere prudenti: “Mi raccomando massime precauzioni e usiamo tutti le mascherine”.Foto: Kikapress/Shutterstock