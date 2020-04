Costanza Caracciolo, primo selfie dopo la nascita di Isabel con la maglietta per allattare

Il primo selfie da mamma bis per Costanza Caracciolo. L’ex velina è recentemente tornata a casa col marito Bobo vieri dopo aver dato alla luca la seconda figlia dopo la primogenita Stella, Isabel ed ora è tornata sul social per salutare i suoi follower.

Leggi anche > Oroscopo del weekend di Paolo Fox



Bella come sempre, Costanza ha mostrato la sua maglietta tagliata appositamente per lei per allattare la piccola, seguita dalla didascalia: “Con la mia nuova t-shirt spring/summer 20 home🏡 made🤣vi auguri una buona giornata!•#iorestoacasa”.

La Caracciolo sta trascorrendo la quarantena in casa assieme a Bobo e le figlie e i due, nel frattempo, stanno sistemando la terrazza, come dimostrano le stories su Instagram, con Christian alacremente al lavoro.



Un momento positivo per l’ex velina, constante la pura per il parto in solitudine in tempo di coronavirus, che per fortuna alla fine si è risolto per il meglio: “Invece – ha scritto sul social - è stato un parto magnifico a suon di musica, con un team quasi tutto al femminile ed è andata benissimissimo, sei nata tu, gioia e luce di cui avevamo bisogno. Far finta di niente rispetto a quello che succede qui fuori è impossibile, però per 24h non ci ho pensato ed è stato bellissimo”.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Aprile 2020, 17:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA