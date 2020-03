Costanza Caracciolo mamma bis, Bobo Vieri su Instagram: «Benvenuta Isabel»

Costanza Caracciolo è diventata mamma per la seconda volta. L'ex velina ha messo al mondo la sua secondogenita Isabel avuta dalla relazione con l'ex calciatore Bobo Vieri. I due hanno già una bambina di nome Stella di circa 2 anni. Ad annunciare la nascita è proprio il papà con un fiocco rosa su Instagram.

Leggi anche > Bobo Vieri papà bis, nuova vita dopo Stella: «Faccio tutto senza problemi, lei è stata la mia gioia più bella»

«Benvenuta Isabel. Cocò, love tou forever», questa la didascalia all'immagine pubblicata sul social e sotto un tripudio di commenti di personaggi famosi e non che hanno fatto i loro auguri alla coppia travolta da un'immensa gioia in un momento di grande difficoltà in tutto il mondo.

Bobo e Costanza si sono sposati a Villa Litta a Milano. Si attendeva il party siciliano, invece è arrivato prima il secondo fiocco rosa annunciato durante la trasmissione Verissimo quando la Caracciolo era al sesto mese di gravidanza. I due hanno trascorso gli ultimi giorni di gravidanza in quarantena condividendo le proprie giornate sui profili Instagram: Vieri intento nelle pulizie domestiche e Costanza a cucinare.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Marzo 2020, 17:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA