Costanza Caracciolo, Natale incinta col pancino a passeggio con Christian Vieri e il cognato

Oroscopo di Paolo Fox del weekend

Venerdì 13 Dicembre 2019, 19:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo una lunga attesa, e numerosi voci a riguardo,ha finalmente svelato di essere di nuovodopo la nascita della prima figlia, Stella. L’ex velina e concorrente di “Pechino Express” ha dato la lieta notizia nel salottino di “Verissimo”, ospite di Silvia Toffanin.La moglie diè al sesto mese di gravidanza ha anche rivelato che il nuovo arrivo in casa sarà una femminuccia. Intanto è stata fotografata da “Nuovo” mentre passeggia proprio con Bobo e il cognato, mostrando il pancino da futura mamma.Bobo, come ha confessato Costanza, è molto contento di diventare papà per la seconda volta: “È un padre meraviglioso – ha fatto sapere - Penso che con la prossima nascita impazzirà totalmente. All’inizio pensavo che anche un maschietto non mi sarebbe dispiaciuto ma lui diceva che con due femmine sarebbe stato meraviglioso in effetti devo dire che va benissimo così”.