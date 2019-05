Costanza Caracciolo, la prima foto della figlia Stella su Instagram

Ultimo aggiornamento: 14:19

Primaper la. La piccola, nata dall'amore dell'ex velina condal giorno della sua nascita, per scelta dei genitori, non è mai apparsa né sui social né sui giornali, per rispetto della sua privacy. Oggi però, per la prima volta, mamma Costy, ha voluto mostrare la sua bimba.Sul suo profilo Instagram, la Caracciolo, ha annunciato di essere diventata testimonial di un brand di gioielli e con questa novità lavorativa ha mostrato uno scatto insieme alla sua bimba. Si tratta di una foto pubblicitaria, in cui però ha scelto di mostrare per la prima volta al 100% la sua nuova veste di mamma, tenendo tra le braccia la sua bambina. La scelta è sempre quella di preservare l'immagine della bimba: la piccola mostra solo le spalle e la sua testolina è sotto la mano protettiva di sua mamma, ma per i fan la gioia è stata immensa.Da tempo molti chiedevano a lei e a Bobo di mostrare la loro Stella, ma i due non sembravano minimamente intenzionati. Dopo la nascita non avevano mai pubblicato nemmeno un dettaglio della primogenita, ora hanno accontentato fan e followers con un post che ha già ottenuto migliaia di like.