Costanza Caracciolo mostra il dito medio: «Basta perdere tempo con chi mi toglie il sorriso»

Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

provocatoria suL'ex velina, fidanzata di, da cui aspetterebbe anche una bambina, ha ironizzato sulla sua pagina social in merito a un nuovo anello. La Caracciolo mostra il, in cui è avvolto un anello molto lavorato, ma lo fa in modo decisamente provocatorio, come se volesse mandare una frecciatina a qualcuno.«Non ho più tempo da perdere con cose e persone che anche solo per un istante mi tolgono il sorriso. Vi piace il mio nuovo anello?» e posta l'emoji con il saluto, come se il messaggio fosse riferito a una persona in particolare con cui ha avuto a che ridire. Subito si è pensato che potesse essere Vieri la persona in questione, magari per una lite tra fidanzati, ma il commento del bomber alla foto sorridente e lo scambio di battute con Costanza toglie ogni dubbio.A chi si riferirà la bella Caracciolo? Le tre foto messe nel post la immortalano con espressioni diverse e quel gesto che lascia poco all'immaginazione in primo piano.