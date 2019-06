Costanza Caracciolo e Christian Vieri papà, la prima vacanza della figlia Stella a Formentera

Mercoledì 26 Giugno 2019, 17:18

È diventato papà di recente, manon cambia le abitudini vacanziere e con la bella stagione ha messo da parte Milano e Miami per portare la mogliee la figlia Stella a Formentera, una delle sue mete estive preferite.Christian è stato sorpreso da “Chi” assieme a Costanza in spiaggia sull’isola delle Baleari mentre giocano e coccolano con la piccola Stella, che si gode i suoi primi giorni di mare. L’ex calciatore e l’ex velina stanno insieme da due anni e lo scorso marzo si sono sposati in Comune a Milano, in una cerimonia riservata.Un periodo positivo per Bobo anche dal punto di vista lavorativo dato che ha dato il via alla nuova edizione del Bobo Summer cup, ha già prenotate oltre 20 serate come deejay e ultimamente è diventato testimonial per una nota multinazionale.