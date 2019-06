Costanza Caracciolo e Christian Vieri, festa intima per il battesimo della figlia Stella

Lunedì 3 Giugno 2019, 18:55

Festa in casa Vieri per il battesimo della piccola. E’ stata la mamma(taggando il pàpà) a postare dal suo profilo Instagram uno scatto con la torta per la figlia, seguita dalla didascalia: “Oggi è stato il battesimo della nostra Stellina!!! 🤩 Grazie a tutta la nostra famiglia”.Una festa in famiglia che ha visto solo la presenza dei parenti più intimi, ma sono stati molti i vip che hanno fatto gli auguri direttamente sulla bacheca, come l’amica inseparabile dai tempi di “Striscia la notizia” Federica Nargi, la showgirl ed ex isolana Anna Laura Ribes e l'ex gieffina Vip Benedetta Mazza.Il battesimo però non è stata l’unica celebrazione “Intima” per Bobo e Costanza, dato che anche il matrimonio è stato improvviso e “solitario”: “Niente proposta in ginocchio, rose o altro - ha raccontato in un'intervista - A Natale eravamo a Milano e ci siamo attivati per le pratiche. Ci siamo sposati in comune, a Milano, c’eravamo solo io e Bobo. Condividiamo tutto e volevamo che questo fosse un momento solo nostro. Ma faremo una festa”.