Costantino Vitagliano, flirt in corso? L'invito alla donna del mistero: «Usciamo insieme invece di mettermi "mi piace"»

di Redazione web

Costantino Vitagliano, all'inizio degli anni 2000, ha fatto innamorare praticamente tutte le donne italiane che lo hanno conosciuto a Uomini e Donne. Il tronista più famoso d'Italia sta per compiere 50 anni ed è ancora uno degli uomini più sexy nel mondo dello spettacolo: con le sue foto e i suoi video su Instagram fa letteralmente impazzire le fan che si sono chieste a chi fosse riferito l'ultimo video pubblicato. Costantino invita una lei misteriosa a farsi avanti e, magari, a uscire insieme a lui. Ma di chi si tratta?

I "cartellini dell'amore" di Costantino Vitagliano

Costantino Vitagliano ha pubblicato un nuovo video sul proprio profilo Instagram. Indossa un look total black e una vistosa collana-rosario, come sempre, i suoi occhi azzurrissimi bucano l'obiettivo. L'ex tronista di Uomini e Donne mostra alcuni cartelli alla telecamera e la didascalia che accompagna il post recita esattamente ciò che riportano i foglietti bianchi: «Ma perché non usciamo insieme invece di mettermi "Mi piace"?». Le fan più affezionate a Vitagliano non sono riuscite a capire a chi fosse rivolto l'invito galante ma potrebbe esserci un flirt in corso con diversi segnali social, dato che lui parla di "mi piace".

Il post ha riscosso moltissimo successo tra le follower innamorate di Costantino che, però, devono farsi da parte perché a quanto sembra il suo cuore sarebbe già impegnato. L'ex tronista, comunque, di recente non ha parlato di relazioni sentimentali in corso: forse, desidera tenere la sua vita privata, più privata possibile.

I 50 anni di Costantino

In una recente intervista al Corriere della Sera, Costantino Vitagliano ha spiegato come si sente all'alba dei suoi 50 anni (che compierà il prossimo 10 giugno): «Positivo, ho realizzato tutto quello che desideravo da ragazzino ovvero essere il più bello.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Giugno 2024, 14:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA