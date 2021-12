Cosa regalare alla Regina (e al resto della Royal Family): i doni più imbarazzanti e trasgressivi

LOLNEWS.IT - La Regina ha ufficializzato l’annullamento del pranzo di Natale del 21 dicembre presso il Castello di Windsor a causa della diffusione di Omincron. Sperando possa trascorrere il 24 e il 25 a Sandringham con i membri più cari della sua famiglia, scopriamo cosa hanno ricevuto e regalato nel corso degli anni: alcuni doni sono a dir poco imbarazzanti ma la regola da rispettare per tutti è che siano economici e irriverenti. Lady Diana commise un errore che le costò caro: per un Natale si presentò con maglioni di cashmere per tutti, troppo costosi e decisamente troppo seri; Meghan regalò a William un cucchiaio da colazione con su scritto ‘Cereal Killer’ che in inglese si pronuncia come ‘serial killer’. Ancor più irriverente Harry con la Regina quando donò alla nonna Elisabetta II una cuffia per doccia con la scritta ‘Ain’t life a bitch?’ Vince Anna che regalò a Carlo una tavoletta del water… (Foto: Kikapress – Music: “Summer” from Bensound.com)

