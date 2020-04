Ricrescita e pigiama: da Elena Santarelli a Gwyneth Paltrow le vip in quarantena "al naturale"

Vip, influencer e star del piccolo schermo? Sono esattamente come noi, almeno in quarantena. Mentre si moltiplicano le teorie sul tramonto delle personalità social che, causa Covid-19, sono rimaste a corto di foto da postare, il lockdown non perdona e anche le bellissime che seguiamo (e invidiamo) assiduamente su Instagram si ritrovano a fare i conti con l'assenza di parrucchieri, estetisti e altri addetti ai lavori.

E così Paola Turani, modella e infuencer, dopo aver mostrato le mani "nature" si interroga nelle Stories su come togliere la pedicure semipermanente mentre Michelle Hunziker si scopre parrucchiera e taglia i capelli al "genero" Goffredo: «Ho rischiato perchè è riccio - racconta - ma alla fine il risultato è ottimo». Il tutto in diretta dal bagno di casa, proprio la stanza in cui la maggior parte di noi non manca di specchiarsi sconsolata da qualche settimana a questa parte.



L'annoso tema capelli non risparmia nemmeno Elena Santarelli, che scherza sui social: «Praticamente sono Dua Lipa» (nella versione chioma bicolore bionda e corvina), e la nuova star della cucina Benedetta Rossi mette in primo piano la ricrescita collezionando like di famose e non. Intanto in casa di Demi Moore la quarantena si fa tutti insieme appassionatamente (leggi con l'ex Bruce Willis), senza trucco e di preferenza con i pigiama coordinati. Tra l'altro, cosa fareste di sabato sera se foste Gwyneth Paltrow? Una maschera idratante, ovviamente, con occhiali da vista e capelli legati.



Gwyneth una di noi, insomma, e come lei molte altre: se il New York Times parla di fine del culto delle celebrità e rabbia dei comuni mortali nei confronti delle dorate vite altrui, la strategia vincente ai tempi del coronavirus è quella di mostrarsi meno irraggiungibili possibile. Tanto che chi continua imperterrita a mostrarsi tirato a lucido per passare dalla cucina al salotto risulta particolarmente anacronistico. Menzione a parte per Levante, che non rinuncia al trucco ma vince con gli autoscatti ironici: in posa davanti alla porta del bagno e seduta sul bidone dell'immondizia. Quarantena? La stai facendo bene.