Coronavirus, Sabrina Paravicini furiosa per le fake news: «Spero ti mettano in oncologia per un anno»

enso ai miei amici che ogni giorno vanno in oncologia ed escono con le mascherine da anni per proteggersi da qualsiasi virus, penso a tutti gli altri che non conosco ma che hanno bisogno di andare in ospedale per fare le cure

Ecco: tu ragazza meschina che hai fatto questo scherzo malvagio, orrendo e secondo me perseguibile dalla legge. Ecco: io spero che ti rintraccino e ti mettano a fare volontariato in oncologia per un anno, così capirai quanto un messaggio IDIOTA come il tuo abbia fatto male a centinaia di persone che davvero rischiano la vita. Ma questa non sarebbe una punizione, questa sarebbe una BENEDIZIONE

Martedì 4 Febbraio 2020, 15:15

