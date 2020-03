Coronavirus, Francesco Facchinetti infuriato con gli influencer: «Nulla in testa, la colpa è mia. Prenderò provvedimenti»

Francesco Facchinetti, come molto altri personaggi dello spettacolo, è particolarmente attento al Coronavirus, diffondendo dati e consigli e anche rimproverando, se necessario, influencer e blogger, ovvero alcuni dei suoi “pupilli” nati sulla rete.

Francesco infatti, che già all’i inizio del diffondersi del virus si era prodigato per difendere un signore cinese dall’aggressione di due ragazzi, stavolta se l’è preso con gli influencer che avrebbero sottovalutato le ordinanze del governo.



Sulla rete infatti è pieno di video di ragazzi in giro per la città, nonostante le norme impongano meno contatti sociali. Facchinetti promette dei provvedimenti: “Chiedo scusa – ha scritto sul social - per avere reso celebri blogger, influencer che, non avendo nulla nella testa, dicono cose sui social tipo “Ma io me ne vado in giro, tutto questo è esagerato”… Purtroppo queste persone hanno milioni di followers e la colpa è mia. Prenderò provvedimenti #iostoacasa”..."





