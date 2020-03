Chiara Nasti nella bufera per le unghie con il coronavirus: «Fate finta che l'ho preso anche io»

Chiara Nasti nella bufera. L'influencer - che vanta 1,7 milioni di follower su Instagram - ha pubblicato delle stories in cui mostra le sue unghie decorate "a tema" coronavirus. «Don't worry. Don't panic» è la didascalia utilizzata da Chiara Nasti che, a modo suo, ha provato a lanciare un messaggio di solidarietà verso le regioni maggiormente colpite da Covid-19: «La situazione si sta aggravando. Io non ho le conoscenze mediche, sono una persona normale come voi, ma mi sento di dire che sono super vicina alle persone che vivono al nord. Mi hanno toccato le discriminazioni che hanno fatto all’estero».

I follower, tuttavia, non hanno apprezzato le unghie esibite da Chiara Nasti, sebbene l'influencer abbia provato a spiegare che si trattava solo di un modo per esorcizzare la paura da coronavirus: «Siccome sono molto ipocondriaca, stavolta sono tranquilla: quello che sarà, sarà. Prendiamo tutte le precauzioni possibili. Dovete vedere le unghiette che mi sono fatta, coi batteri. Fate finta che l’ho preso anche io. Tranquilli, supereremo anche questa». L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi non ha per ora risposto alla feroci critiche dei social, decisamente contrariati dal gesto di «cattivo gusto» dell'influencer.

