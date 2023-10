Corona, nuova rivelazione social: «Anche Tonali e Zaniolo scommettono». Poi annuncia: «E' venuta a prendermi a casa la polizia»

di Redazione web

Fabrizio Corona, l'annuncio su Instagram: «Anche Tonali e Zaniolo scommettono». Lo ha reso noto l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, attraverso il proprio sito Dillinger News su Instagram, dopo aver già anticipato l’indagine sullo juventino Fagioli. L'ex milanista Sandro Tonali da questa estate gioca in Premier League con il Newcastle, sempre in Inghilterra (all'Aston Villa) gioca l'ex romanista Zaniolo, reduce dall'esperienza in Turchia con la maglia del Galatasaray. Entrambi i giocatori attualmente sono in ritiro con la Nazionale azzurra a Coverciano in attesa del match di qualificazione agli Europei contro Malta.

Corona: «Vado in questura, c'è la polizia»

«È venuta a prendermi la polizia a casa. Sto andando in Questura a Milano». Lo scrive Fabrizio Corona in una storia su Instagram, postando un audio. «Vengo immediatamente in Questura», si sente dire dallo stesso Corona.

Il caso Fagioli

«Su Telegram ho pubblicato tutta l'inchiesta legata a Nicolò Fagioli. Oggi alle ore 16 faccio i nomi di due calciatori, i più importanti della Serie A che giocano in Nazionale, sul sito Dillinger News, e pubblico le prime prove su Telegram alle ore 18, entro un mese scoperchio tutta l'inchiesta. Ho una inchiesta che se viene ragionata veramente deve fermare tutto il calcio italiano».

«È come tangentopoli, vallettopoli, calciopoli. Ai calciatori è vietato scommettere sul calcio. La maggior parte scommette online, il problema è che il nome che farò oggi scommetteva sulle proprie partite, ma non mentre giocava. C'è differenza tra vendersi le partite e scommettere sulle partite. Qui alla base c'è una malattia, che è la ludopatia, che ha colpito una serie di ragazzi giovani, famosissimi, che guadagnano milioni e che perdono, per avere adrenalina, il loro tempo a scommettere», ha aggiunto Corona.

