Clizia Incorvaia si sfoga: «Provo pietà per voi, sfogate i vostri sentimenti peggiori». Cosa è successo

Clizia Incorvaia convolerà a nozze con Paolo Ciavarro tra pochi mesi. I due si sarebbero dovuti sposare il prossimo 11 ottobre in Campania ma hanno deciso di anticipare il matrimonio per celebrare anche Eleonora Giorgi che, da poco, si è operata per il tumore al pancreas che le è stato diagnosticato di recente. La coppia si sposerà a luglio in Versilia, più precisamente il 12 del mese. Clizia e Paolo hanno optato per la Toscana perché proprio in Toscana, durante le riprese di Sapore di sale 2, si incontrarono Eleonora e l'ex marito Massimo Ciavarro che, in questo periodo difficile, le è sempre stato accanto. Clizia sta raccontando ai suoi follower su Instagram come sta organizzando la festa e tutti i preparativi e, nelle scorse ore, si è lasciata andare a un lungo sfogo social.

Le storie Instagram di Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia, in quest'ultimo periodo, è stata spesso attaccata sui social perché accusata di essere un'esibizionista e di calcare la mano su temi come "il dimagrimento veloce", ad esempio. L'influencer ha pubblicato una storia in cui posta molti dei commenti negativi che riceve quotidianamente. Qualcuno che le scrive: «Ridicola», «Non sanno più come mostrarsi per avere attenzioni» oppure «Che vitaccia frenetica eh?». Clizia, quindi, ha scritto: «I social sono diventati luoghi in cui la gente sfoga i peggiori e più miseri sentimenti. Provo pietà». Nella storia successiva, l'influencer ha aggiunto: «Inoltre aggiungo: perché perdete il vostro prezioso tempo con persone che non vi interessano? E poi, ultima osservazione: nutrire i sentimenti negativi non è salutare e fa invecchiare. Con affetto, C».

Le parole di Clizia Incorvaia

Qualche giorno fa, Clizia Incorvaia è stata ospite del programma di Monica Setta "Storie di donne al bivio" dove ha spiegato come sarà il suo abito da sposa: «Bianco sobrio, lineare e geometrico» e ha aggiunto: «Ci saranno circa 200 invitati, l’ho voluto io che ho una famiglia larga.

