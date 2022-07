Clizia Incorvaia rivela: «Anche Gabriele ha contratto il Covid, ma il peggio è passato» IL POST

Paura per il piccolo Gabriele. Il covid ha colpito la famiglia Incorvaia, stavolta al completo. In un post su Instagram, Clizia Incorvaia ha rivelato ai follower che anche il figlio di pochi mesi ha contratto il virus. «Sono state giornate impegnative i “genitori capiranno “anche il piccolo Gabri ha contratto il covid. Ma il peggio è passato!!» scrive Clizia a corredo di alcune foto con il compagno Paolo Ciavarro e il figlio.

Leggi anche > Federico Rossi, come sta dopo l'incidente: «Il dolore mi accompagnerà». Il post su Instagram

Soltanto una settimana fa, Clizia aveva annunciato di essere positiva al covid, parlando al plurale. «Abbiamo contratto il covid. Appena starò e staremo meglio torneremo più forti di prima» scriveva l'ex gieffina sui social. Non aveva però specificato che anche il piccolo Gabriele era positivo. Clizia aveva già contratto il virus durante la gravidanza, e ora, per la seconda volta, era risultata positiva.

Ora che il peggio è passato, come ha specificato lei stessa nel post, ha pubblicato su Instagram una foto insieme al compagno Paolo Ciavarro e al piccolo Gabriele: la famiglia al completo appare serena e sorridente.

Gabriele e la mamma hanno passato dei giorni in isolamento, lontani dal padre, in attesa di negativizzarsi e poter così riabbracciarlo di nuovo. Nelle sue storie Instagram, l'ex gieffina aveva anche aggiunto: «Non avevo scritto per non farvi preoccupare, ma anche il piccolo Gabri ha contratto il Covid, con febbre alta ecc».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Luglio 2022, 00:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA