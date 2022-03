Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, la prima foto social del figlio Gabriele: «Segni particolari bellissimo o biondissimo»

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro presentano sul social il loro primo figlio, Gabriele. La coppia, che si è conosciuta durante la reclusione al Grande Fratello Vip, ha dato l’annuncio della nascita del piccolo con un post su Instagram lo scorso 19 febbraio.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro pubblicano sul social la prima foto del figlio, nato lo scorso 19 febbraio: «Ciao a tutti – ha scritto Clizia nella didascalia del post che vede nello scatto la neo famiglia riunita - sono Gabriele Ciavarro. Segni particolari: bellissimo o biondissimo…non ho ben capito !! Così dicono mamma e papà che sono già pazzi di me».

Lo scatto pubblicato su Instagram è la copertina del settimana “Gente”, a cui la coppia ha rilasciato un’intervista: «Il parto – ha spiegato Clizia - è stato naturale, è durato mezz’ora, senza lacerazioni, senza episiotomia. Ho fatto l’epidurale che mi ha permesso di godermi il momento, partecipare, ma senza eccessivo dolore».

Clizia e Paolo, che si sono conosciuti e innamorati durante l’edizione 2020 del Grande Fratello Vip, sono al settimo cielo e programmano il battesimo del piccolo, in attesa delle nozze: «Prima ci sarà il battesimo di Gabriele, che vorrei celebrare in Sicilia per fargli affondare le radici nella mia terra. Immagino una cerimonia nei pressi della Scala dei turchi, in estate, tutti vestiti di bianco».

