Clizia Incorvaia e l'"orrore" grammaticale a Live non è la D'Urso: «Ci presimo un panino e ci misimo in macchina»

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Giugno 2020, 10:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

fa una brutta gaffe. L'ex concorrente del, che sta vivendo una felice storia d'amore conè stata protagonista del gossip a causa della fine della sua relazione con l'ex Francesco Sarcina. Clizia Incorvaia era stata accusata dal leader delle vibrazioni, da cui ha avuto anche una bambina, di tradimento.Sarcina ha accusato la Incorvaia di averlo tradito con Riccardo Scamarcio, ma più volte l'ex gieffina ha smentito ogni accusa. A parlare per l'ennesima volta del suo presunto tradimento è stata la stessa Clizia, ospite nella trasmissione di Barbra D'urso, ma nello spiegare cosa è successo gli spettatori non hanno potuto non notare dei gravi errori grammaticali.Clizia, raccontando di essere uscita con Scamarcio solo per mangiare un panino a Rozzano, ha spiegato: «Ci presimo un panino e ci misimo in macchina». La dichiarazione è stata ripresa anche sui social dove molti hanno sottolineato l'uso decisamente sui generis dei verbi.