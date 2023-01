Clizia Incorvaia dalla palestra al parrucchiere fa il tifo per la sorella Micol al Gf Vip

di Redazione web

Clizia Incorvaia tiene sempre aggiornati i suoi follower tramite storie e post: l'influencer infatti, spesso racconta come passa le sue giornate e oggi, sabato 28 gennaio, ha postato due storie in cui ha spiegato come ha trscorso la sua mattinata. Le immagini sono esilaranti.

Le storie Instagram di Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia ha postato una storia Instagram che la ritrae in palestra a fare cardio anche se l'influencer non sembra molto convinta e infatti scrive: «Faccio finta di allenarmi... almeno 40 minuti sono riuscita a farli». La seconda storia invece, vede Clizia dal parrucchiere intenta a farsi un trattamento per capelli per renderli più luminosi e lucenti così da continuare a postare foto sexy su Instagram.

Clizia e la sorella Micol al Gf Vip

Clizia Incorvaia oltre a seguire il proprio profilo Instagram, fa anche il tifo per la sorella Micol che in questo momento è impegnata con il Gf Vip. Micol è molto amata dal pubblico a casa e la sua storia con Edoardo Tavassi sta continuando ad appassionare i telespettatori.

