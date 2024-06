Clizia Incorvaia cambia look per il matrimonio con Paolo Ciavarro? La scelta lasciata ai fan: «Lungo o corto?»

di Redazione web

Clizia Incorvaia ha cominciato il suo conto alla rovescia più romantico: il 12 luglio prossimo, in Versilia, sposerà il suo principe azzurro, Paolo Ciavarro che è anche il papà del suo bambino Gabriele. L'influencer sta mettendo a punto gli ultimi dettagli anche se, ormai, è quasi tutto pronto. Dopo l'addio al nubilato in rosa e in compagnia delle sue amiche più strette, la futura sposa sta pensando a come potrebbe sistemare i capelli il giorno delle nozze. Nelle ultime storie Instagram che ha postato, Clizia ha chiesto un consiglio alle sue fedeli follower che non vedono l'ora di vederla con l'abito bianco.

Nuovo look per Clizia Incorvaia?

Clizia Incorvaia non sa proprio come porterà i capelli il giorno del suo matrimonio con Paolo Ciavarro e, quindi, ha pensato bene di mettere a disposizione delle sue fan un sondaggio. L'influencer ha messo a confronto due foto di due modelle e ha aperto un sondaggio: «Lungo o corto», ha chiesto. La maggior parte delle sue follower, precisamente l'84%, ha votato per un "look lungo", mentre, solo il 16% ha cliccato sull'opzione "look corto". Nelle varie foto e nei tanti reel che Clizia ha registrato al suo addio al nubilato e poi pubblicato su Instagram, ha mostrato alle fan come sta con il vestito bianco e i capelli lunghi e in tantissime le hanno scritto che brilla o che è raggiante.

L'addio al nubilato

Clizia Incorvaia ha festeggiato il suo addio nubilato in Sicilia insieme alla sorella Micol Incorvaia e alle sue amiche più strette.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Giugno 2024, 11:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA