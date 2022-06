Clizia Incorvaia, arriva l'accordo con l'ex marito Francesco Sarcina sulla figlia Nina: cosa hanno deciso

Clizia Incorvaia è ormai mamma bis, dopo aver dato alla luce il suo secondogenito, Gabriele, il frutto d’amore concepito con Paolo Ciavarro. Ma da tempo, sembra che dai suoi social manchi Nina, la figlia di 7 anni che l’influencer siciliana ha avuto con l’ex marito Francesco Sarcina. Su Instagram, parecchi fan hanno domandato all’ex gieffina il perché dell'assenza della piccola. In una story, la sicula ha raccontato che dietro alla scelta c’è un accordo preso con Sarcina: «Abbiamo deciso così con il suo papà diverso tempo fa. Se guardate la mia bacheca, trovate Nina piccina… L’ho mostrata quando era piccina come sto facendo con Gabry».

Sembra che la decisione di non mostrare più Nina sia stata imposta dal cantante de Le Vibrazioni. Clizia, da sempre, è attivissima sui social e non si è fatta problemi a mostrare i suoi bambini. Il musicista, invece, la pensa in modo differente. In un’intervista che rilasciò a Rai Radio Due, senza giri di parole, criticò aspramente l’agire della moglie sui social. Infatti, Sarcina criticò la società contemporanea in generale, considerandola fortemente “narcisista” e troppo legata ai social network e all’accumulo di “mi piace”. Poi passò sull’ex moglie: «Vivevo una vita dove era tutto basato sui like. Ad un certo punto mi sono rotto le pa…».

In una recente intervista concessa al quotidiano Il Giornale, il rocker ha addirittura accusato l’ex moglie di atteggiamenti classisti e razzisti: «Oggi cerco di avere un rapporto equilibrato con lei per nostra figlia, anche se è difficile perché ha spesso atteggiamenti classisti o razzisti. Diciamo che, se non fosse per Nina, io non la frequenterei proprio». La Incorvaia, in merito a quanto esternato dal musicista, ha preferito il silenzio e non ha replicato in alcun modo.

