Clizia Incorvaia e il Covid: «Devastata psicologicamente, sarà un Capodanno anomalo»

Anche Clizia Incorvaia positiva al Covid. L'ex gieffina, incinta, era in attesa del tampone molecolare per la conferma e dopo aver ottenuto il risultato ha comunicato ai follower che, come molti italiani, passerà il capodanno a casa.

Clizia Incorvaia positiva al Covid

Dopo la preoccupazione arriva la conferma, Clizia Incorvaia è positiva al Covid. L'influencer, ex gieffina e fidanzata di Paolo Ciavarro ha dato l'annuncio nelle stories di Instagram dopo aver ottenuto il risultato del tampone molecolare: «Purtroppo ragazzi – ha fatto sapere dal social - ho appena avuto i risultati e siamo ancora positive. Sarà un capodanno anomalo... Tutti distanti a casa con Paolo in terrazza a cenare e noi dentro casa. Ma so che siamo in tanti in questa situazione e dunque facciamoci forza e poi il peggio è passato».

Clizia, a soli due mesi dal parto, prima del tampone sperava in un esito negativo, visto le complicazioni che le stava dando il Covid: «Questo Covid ti devasta a livello psicologico… ti senti solo, ti manca l’abbraccio. Ti manca dormire con chi ami. Ti mancano le cose che apparentemente sono le più banali, ma che poi sono quelle che fanno la differenza».

