Clizia Incorvaia, gli auguri a Paolo Ciavarro: «Una notizia brutta, ma tu mi dimostri forza immensa»

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono una coppia da un anno. Il loro amore è nato davanti alle telecamere nella casa del Grande Fratello Vip. Nonostante siano stati separati per settimane a causa del lockdown da coronavirus, hanno affrontato e superato tutte le prove lungo il cammino. Sembra anche che abbiano ricevuto una 'brutta notizia' recentemente e che si siano fatti forza a vicenda.

In occasione del compleanno del 29enne, l'influencer ha pubblicato su Instagram un post in cui si legge: «Non tutto quello che passiamo sui social è realmente così - si legge - Ho impiegato un po’ oggi a indossare il mio sorriso migliore poiché ho avuto una notizia brutta. La vita ci pone prove continue e oggi amore mio mi hai dimostrato ancora di più la nostra coesione e forza immensa. Sempre uniti».

Non è chiaro a cosa si riferisca la siciliana, ma qualche settimana fa si è parlato di una presunta gravidanza. Nessuno ha mai confermato. Per Clizia si tratterebbe del secondo figlio dopo Nina, nata nel 2015 dall'amore per Francesco Sarcina, ex leader delle Vibrazioni.

Sul primo anniversario poi una dedica romantica: «É passato già un anno da quando un programma televisivo ha fatto sì che i nostri destini si incrociassero. Un anno dopo dritti per la nostra strada aldilà di critiche e chiacchiere frivole». Tanti i messaggi di sostegno e di supporto arrivati dalla Incorvaia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Febbraio 2021, 18:52

