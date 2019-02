Clizia Fornasier e Attilio Fontana genitori bis, è nato Mercuzio: «Non esiste la seconda volta, esiste un volto nuovo»

Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 13:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

sono diventati di nuovo genitori. I due infatti sono diventati genitori del loro secondo figliodopo la nascita, come riportato da Leggo.it , del primogenito Blu Francesco Pio, venuto alla luce nel 2016A dare l’annuncio è stato lo stesso Attilio che da Instagram ha postato la foto del piccolo , seguito dalla didascalia: “Come faccio a spiegartelo? Come faccio a spiegarti che quando arriva la vita c’è un pianoforte che suona una melodia nuova ed eterna insieme – ha scritto sul social -Che le immagini dal vetro scorrono più dense. Che un albero sopravvissuto sulla Prenestina ti commuove. Insieme al verde dell’erba che scorre su una curva mentre ti raggiungo. Che anche un edificio decadente sembra recitare la stessa poesia e così in coro tutto quel pezzo di città Le foglie sono violini che il vento solletica piano e quello che chiamiamo Cuore si inonda di un bene tiepido e infinito che lascia muti le parole agli occhi. Come faccio a spiegare che ci si sa. Io e te. Che ci si riconosce. Come faccio a spiegare che sento il suono della tua anima già mentre ci guardiamo. Così, già alla prima volta. Come si fa a spiegare quando arriva la vita? Forse hai ragione tu. Non si spiega. Si guarda e basta ammutoliti di gioia. Benvenuto piccolo. Il Quattroduezerodiciannove. Tuo papà .Graziemammaleonessa @cliziafornasier 💙❤️💚❣️ #benvenuto #mercuzio #vita #fofour #love #family #dad”.Anche Clizia ha voluto dedicare tenere parole al piccolo: “Non esiste la seconda volta, esiste un volto nuovo, una storia nuova che si affaccia tra ciglia di seta che non conoscono la luce da questa parte... Esiste l’incapacità di credere che nella gabbia chiusa del tuo corpo, sia germogliata una vita perfetta che improvvisamente si schiude fuori, con l’impeto di un batter d’ali. Esiste una voce diversa che si libera nel mondo e lo sguardo di un padre che si innamora di un figlio non appena lo incontra... E io ti guardo attraverso quello sguardo, in quello specchio che piange e che ride, e così capisco quanto sei prezioso perché è sempre troppo grande per me questo genere di amore che per vederlo tutto devo fare, paziente, milioni di passi indietro... Raccontaci tutto quello che hai portato con te dal tuo pianeta, meraviglia, raccontaci della Regina Mab, delle fantasie che caccerai con le tue mani lunghissime, con le tue gambe lunghissime... Dopo tanti giorni di pioggia a Roma è tornato il sole, era il 4 febbraio del 2019 ed è nato il nostro piccolo Mercuzio 💙 @attiliofontana”.