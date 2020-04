ClioMake up è diventata mamma, è nata Joy. l'annuncio social dopo la paura

ClioMakeup è diventata mamma per la seconda volta. La youtuber, vero nome Clio Zammatteo, che ha conquistato il mondo con i suoi tutorial sul trucco, ha dato alla luce Joy, seconda figlia dopo Grace. A dare il felice annuncio proprio lei dal suo account instagram.

Sul social infatti Clio ha postato un scatto che la vede con la neonata, seguita dalla didascalia: “E' nata Joy!”. Una condivisione che ha subito fatto il boom di like e ricevuto commenti entusiastici dai numerosi follower e dagli amici vip come ad esempio Chiara Ferragni che l’ha salutata con un “Amore stupenda. Congratulazioni “.



Un lieto fine insomma nonostante le paure di Clio che col marito sui era trasferita, appena scoppiata l’epidemia del coronavirus, da New York alla Virginia, a casa di un’amica: “Non so ancora cosa faremo – aveva confessato in una diretta social - e cosa succederà. Ci informiamo giorno per giorno tramite gli amici che sono a New York. Al momento non so ancora dove partorirò.



Mancano tre settimane al parto ed io sono in Virginia, stiamo decidendo se tornare a New York. Tra i tanti problemi, c’è quello legato alla sanità ed alla assicurazione, io non ho ancora l’assicurazione in Virginia. Abbiamo diversi piani e sto cercando di capire cosa fare”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Aprile 2020, 14:47

