ClioMakeUp e lo sfogo contro i social: «Ecco perché l'ho fatto. Fare più soldi? Non me ne frega niente»

Le lacrime hanno sciolto il suo trucco, lo stesso che insegna a creare ai propri follower. Poco tempo fa, ClioMakeUp ha stupito tutti pochi giorni fa, parlando sui social con uno sfogo forte: «II mondo del beauty online è diventato un luogo spaventoso, tossico, dove per avere successo bisogna essere cattivi». In una intervista al Corriere della sera, Clio chiarisce tutto e parla dei suoi momenti di fragilità, come il video di qualche giorno fa.

I motivi dello sfogo

Il video che Clio ha postato sui social tempo fa, è il risultato di un periodo molto difficile che sta attraversando. «Una persona a me vicina sta molto male. Qualche tempo fa, l’ho detto alla mia community, perché mi scrivevano: ti sei truccata bene, ma hai gli occhi tristi. E già lì, c’è chi mi ha scritto: ora capirai quali sono le cose importanti, guardala che frigna...» racconta la make up artist.





La risposta agli haters

Alla domanda se tutto l'odio che si riversa contro di lei possa essere giustificato da milioni di soldi di fatturato, Clio risponde lapidaria: «A me non frega niente di fare più soldi, a me interessa la credibilità. Rifiuto il 90 per cento delle sponsorizzazioni che mi propongono. E, prima di accettare, devo provare i prodotti...Poi, alle 17, stacco per andare dalle mie due bambine».

