Claudio Santamaria e Francesca Barra hanno perso il bambino: l'attore rompe il silenzio su Instagram

Lunedì 3 Giugno 2019, 11:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qualche giorno fahanno dato una triste notizia: la gravidanza che Francesca, e la coppia ha perso il bambino. L’attore, tramite una story su Instagram, ha voluto rompere il silenzio per parlare direttamente con i suoi fan, che gli sono stati vicini in questo periodo terribile.«Voglioche ci sono state vicino in questo momento per noi così triste e difficile. I vostrici hanno fatto sentire meno soli. Grazie», ha scritto Santamaria. Claudio e Francesca, che si conoscono da quando erano ragazzini (Santamaria andava in vacanza in Basilicata, dove lei è cresciuta), stanno insieme da qualche anno, dopo la fine delle rispettive relazioni: l’attore era stato legato per due anni a Vittoria Puccini, mentre la giornalista, da un precedente matrimonio, aveva avuto tre figli.Già qualche giorno fa la Barra, anche lei su Instagram, aveva ringraziato gli ammiratori con un affettuoso messaggio sui social. «Io e Claudio - recitava il post - stiamo vivendo uno dei momenti più dolorosi della nostra vita. Sappiamo che tanti di voi hanno fatto il tifo per noi, il nostro amore, il nostro bambino e per questo vi ringraziamo con parole sincere che provo a condividere per quel ‘prima o poi si scoprirà’ che doveva arrivare, ed è più giusto che arrivi da noi».