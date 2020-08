Claudio Bisio e la morte della madre: «Gli ultimi incontri con guanti e mascherina, senza poterla abbracciare»

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Agosto 2020, 15:51

, in un'intervista in cui ha parlato delle ripercussioni dell'emergenza coronavirus sul teatro, ha affrontato anche l'argomento della. L'attore milanese, che ha perso la mamma durante il, ha raccontato i ricordi dolorosi di quell'esperienza drammatica.Al Corriere della Sera,ha spiegato: «Mia mamma aveva 91 anni e già non stava bene prima di tutto questo. Non c'è un problema Lombardia, il problema è a monte e vale per tutta l'Italia: c'è il peccato originale di aver fatto decadere il ruolo dei medici di base. Spero che questa lezione sia servita per invertire la rotta. La cosa più triste è stata andarla a trovare a casa, con mascherina e guanti. Non capiva perché non la potessi abbracciare, è stato molto duro».Sul lockdown, fatta eccezione per il grave lutto,si esprime così: «Non ho vissuto poi così male, avevo una vita rigidamente organizzata ma, superata l'ansia iniziale, trovi la forza di affrontare una sfiga collettiva. Impari a prendere i ritmi con filosofia, sul balconcino di casa mi sono pure abbronzato. L'aria era pulita, nel silenzio sentivo uccelli mai sentiti prima e anche il vicino di casa aveva la testa meno bassa: eravamo tutti più umani». Sul momento duro del teatro: «I teatri vuoti sono molto tristi, teoricamente rappresentano il fallimento di chi fa il nostro mestiere. Ma ho capito che il futuro è il digitale, che in questi mesi ha dimostrato di essere un'alternativa vincente».