Claudio Baglioni, sirenetto in barca a 67 anni in barca con la compagna Rossella tra Sanremo e il mega tour

Baglioni riconfermato direttore artistico anche per il 2019





LAMPEDUSA – Il suo Sanremo è stato un successo eha già confermato che il prossimo anno sarà ancora il direttore artistico del Festival della città dei fiori.Per il cantante e conduttore però gli impegni non sono finiti e a breve lo attende un mega tour per festeggiare i 50 anni della sua carriera. Nel mentre, giustamente, Claudio ha deciso di regalarsi una breve vacanza solcando con la barca le acque di Lampedusa assieme alla compagna Rosella Barattolo.Pantaloncini bianchi e cappellino per proteggersi dal sole, a 67 anni Baglioni sfoggia ancora un fisico da sirenetto…