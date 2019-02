Claudio Baglioni, l'ex moglie Paola Massari e la foto bollente per replicare alla battuta di Pio e Amedeo

Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 10:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fino a questo momento il picco più alto degli ascolti è stato il 54,4% (12milioni 260mila persone) ottenuto da Pio e Amedeo che hanno letteralmente sbancato in chiusura della seconda serata del Festival.I comici foggiani hanno pesantemente scherzato con il dirottatore Claudio Baglioni per 'Questo piccolo grande amore': “Sono passati 47 anni…la ragazza con la maglietta fina ora tiene la panciera”. Immediata la replica della 'ragazza con la maglietta fina': Paola Massari, ex moglie di Baglioni e sua musa, ha postato uno scatto senza veli con l'ironico hashtag #lapancerapuòattendere.Foto@Kikapress/GettyImages