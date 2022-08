Claudio Amendola, gag con le ragazze al ristorante: «Sono io che voglio un selfie con voi». Il video è virale

Claudio Amendola si è reso protagonista di un siparietto divertente, andato virale sulla piattaforma Tik-Tok. Il video, che ha catalizzato più di 500 visualizzazioni, è stato pubblicato da una delle ragazze che ha avuto il piacere di incontrare l'attore romano in un ristorante a Roma. Le giovani hanno chiesto un selfie ad Amendola e nel frattempo hanno ripreso l'intera conversazione che, a giudicare dai commenti sotto al video, è stata «epica».

La simpatia di Amendola

Simpatico, alla mano e disponibile. Claudio Amendola, 59 anni, è stato ripreso mentre scherza con delle ragazze fuori da un ristorante. Vestito come un romano qualunque: camicia bianca, pantaloni morbidi verdi e infradito. Esce dopo aver cenato e allarga le braccia verso il tavolo in segno di apprezzamento: «Vi ho visto entrare e avete fatto una sfilata». «Sì» - replicano le ragazze - «Ti abbiamo salutato da lontano». E lui con voce ironica ha risposto: «E io non vi ho ca*ato di pezza», poi si tappa subito la bocca come per censurarsi e aggiunge: «Siete troppo giovani, non lo posso dire». La sua simpatia ha conquistato tutti i presenti, clienti e addirittura i camerieri, che si sono fermati il tempo di scambiare due chiacchere con l'artista romano.

Il figlio Rocco in imbarazzo

Poi il momento viene immortalato da un selfie, voluto fortamente da Amendola, che scherzando ha detto: «Sono io che voglio fare la foto con voi», e poi ha aggiunto: «Vi prego mandatemela, oppure mandatela a mio figlio». Durante tutta la gag era presente anche il figlio di Amendola, Rocco di 23 anni, rimasto in disparte palesemente in imbarazzo. Ma è stato ripreso dalle ragazze nel video mentre se la ride per l'iconica scenetta del padre. Poi i due si allontanano insieme, lasciando un bel ricordo alle giovani ragazze. Chissà se poi il selfie Claudio lo ha recapitato per davvero...

