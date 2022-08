«Claudio Amendola e Francesca Neri separati da mesi: lui ha già una nuova compagna»

Claudio Amendola e Francesca Neri sarebbero al capolinea. Dopo Totti e Ilary anche loro avrebbero deciso di separarsi e pare adesso ci sia anche un'altra donna. Secondo le ultime indiscrezioni la fine della relazione tra Claudio e Francesca non sarebbe una cosa recente, tanto che l'attore romano avrebbe già un'altra compagna.

Dopo 25 anni di relazione e 10 di matrimonio tra i due sarebbe tutto finito come rivelato sul magazine Diva e Donna. Inizialmente si è detto che Claudio Amendola fosse stato pizzicato a fare avanti e indietro fra la sua vecchia casa e la nuova, ma ora sembrerebbe che i due non vivono più insieme da tempo. La notizia non è stata confermata in forma ufficiale né da Claudio Amendola né da Francesca Neri ma qualche giorno fa l'attore è stato sorpreso a cena fuori con il figlio Rocco, avuto dalla Neri, senza però che lei stesse con loro.

Secondo Dagospia i due si sarebbero separati già 3 mesi fa e in queste settimane Claudio avrebbe anche ritrovato l'amore con un'altra donna. Non si sa se questa nuova fiamma sia stata la causa effettiva della separazione o se sia arrivata solo dopo. La coppia ha attraversato molti momenti difficili, uno degli ultimi quello dovuto alla malattia di Francesca che a Verissimo ha parlato della sua cistite interstiziale definendo la malattia come totalizzante e confessando di aver desiderato nel periodo peggiore della sua degenza di restare sola.

