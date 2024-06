Claudia Marthe, il lieto fine della mamma di Elodie: dagli anni da cubista alla tossicodipendenza, poi il matrimonio da sogno

di Redazione web

«Il perdono ti renderà libero...solo così potrai percorrere la tua via con libertà...». Claudia Marthe lo scrive nella bio del suo profilo Instagram, e a 57 di vie può dire di averne percorse parecchie, e ben diverse l'una dall'altra. Nata nel 1967 nelle Antille francesi, la mamma di Elodie ha un passato tanto difficile, tormentato, quando un presente sereno e felice, in una maniera che forse avrebbe fatto lei stessa fatica a immaginare. Claudia Marthe la scorsa domenica ha sposato il compagno Francesco Cramer in una villa sul lago di Como, in uno dei più classici lieto fine per una donna che ha dovuto fare i conti con povertà, tossicodipendenza e amori sbagliati.

La parabola di Claudia Marthe

Da Guadalupe, Claudia Marthe è arrivata a Roma, quartiere Quartaccio. Qui, da giovanissima, appena 21 anni, ha avuto la prima figlia, Elodie.

Ma grazie alla sua forza di volontà e al sostegno della famiglia, oggi Claudia Marthe è una donna serena. Nella sua vita non solo famiglia e amore. La 58enne è anche un'artista contemoranea apprezzata a livello nazionale e internazionale.

