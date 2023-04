Claudia Gerini: «Sono messa male in amore». Poi il dietrofront: ho corteggiatori ma...

di Redazione Web

Claudia Gerini ha scritto un libro, si intitola “Se chiudo gli occhi” e sarà disponibile il prossimo 2 maggio. L'attrice ha deciso di mettersi a nudo per svelare alcuni dettagli sulla sua stessa vita.

In un post condiviso su Instagram, la Gerini ha scritto: «Non è raccontata tutta la mia vita ma solo alcuni momenti, alcune riflessioni e racconti buffi su come sono diventata la Claudia di oggi».

Claudia Gerini si racconta

Intervistata da Gente, Claudia Gerini ha raccontato di essere libera in questo periodo, di non aver alcun legame sentimentalmente. «Come sono messa? non bene, anzi direi malino. Lo scriva: la Gerini è messa male in amore», queste le parole riportate.

L'attrice è poi intervenuta sui social per spiegare meglio cosa intendeva dire: «Forse dovrei precisare che su una rivista è uscita una frase forse un po’ ‘forzata’... Non è che ‘in amore sono messa male…’ cioè, quello che volevo dire che in questo momento non ho una relazione, sono in fase libertà... sono in osservazione diciamo... Ho dei corteggiatori, ma nessuno in questo momento ha conquistato il mio cuore… ecco detta così, è più reale», ha concluso la Gerini.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Aprile 2023, 17:39

