Claudia Gerini dopo il principe, baci pubblici con il cavaliere misterioso

Archiviata la sua storia con Andrea Preti e dopo essere stata sorpresa assieme al principe Fabio Borghese,sembra avere trovato un nuovo amore.L’attrice infatti ha avuto una lunga relazione con Andrea Preti, modello ed ex isolano, improvvisamente finita. Claudia poi è stata fotografata mentre baciava nottetempo il principe Borghese, ma ora a fianco a lei spunta un cavaliere misterioso.La Gerini è stata sorpresa da “Diva e donna” mentre passeggia felice per la capitale a fianco di un uomo con cui sembra avere molto confidenza. L’atmosfera è molto rilassata e le chiacchiere e risate si trasformano in teneriper le strade della città. Un momento positivo anche dal punto lavorativo per Claudia, la cinema con “Non sono un assassino” e sul set di Gianni Amelio con il film “Hammamet”.