Claudia Gerini, paura per l'assalto del branco di cinghiali al parco di Roma Nord: «Il Comune ma non fa nulla»

«Cinghiali all'entrata di scuola»: è il commento di Claudia Gerini in una storia Instagram dove ha mostrato il folto gruppo di cinghiali in cui si è imbattuta questa mattina in un parco di Roma Nord, mentre passeggiava col suo cane.

La Gerini ha commentato il tutto con uno sfogo social, visto che nell’area in cui ha avvistato i cinghiali, oltre ad esserci diverse persone che portano i propri amici a quattro zampe a passeggio, c’è pure una scuola, con parco giochi per i bambini.

«Parco a Roma Nord, pieno di cinghiali, - ha detto - non si può nemmeno fare una passeggiata con i cani» e nel frattempo riprendeva il gruppo di animali a qualche decina di metri di distanza. Dopo, ha subito spostato la videocamera e mostra che nel giardino in cui si trova c’è una struttura scolastica, e ha aggiunto che è meglio darsela a gambe per prevenire qualsivoglia incidente: «Ce ne andiamo, non si può. Qua ci sono i bambini che entrano a scuola, lì i cinghiali. Infatti i bambini devono stare attenti ai cinghiali. Chiamano il Comune ma non fa nulla».

Non è il primo episodio di incontro per le vie o parchi della città di Roma dei quadrupedi in gruppo: da anni la Capitale ha a che fare con lo sconfinamento dei cinghiali. Gli esperti concordano nel dire che gli animali selvatici come i cinghiali vanno fuori dalla loro zona per ricercare il cibo e la sporcizia è una delle principali cause del loro arrivo nell’area urbana. Su tutto questo, grava anche la responsabilità di Regione e Comune.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Settembre 2021, 11:50

